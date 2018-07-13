В Кропивницком женщина выпала с четвертого этажа и погибла
Киев • УНН
КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 13 июля. УНН. Сегодня в результате падения с четвертого этажа в Кропивницком погибла женщина. Эту информацию корреспонденту УНН подтвердила пресс-секретарь полиции области Виталина Бевзенко.
"Сегодня, 13 июля, около 5:45 с четвертого этажа многоквартирного дома по ул. Тельнова, 2 упала женщина. Полученные травмы были несовместимы с жизнью, и в результате падения она умерла", – проинформировала пресс-секретарь.
Погибшая – 1970 года рождения. Сейчас полиция выясняет все обстоятельства трагедии.
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Напомним, в результате падения из окна в Киеве погиб 7-летний ребенок.