В Кропивницком женщина выпала с четвертого этажа и погибла

"Сегодня, 13 июля, около 5:45 с четвертого этажа многоквартирного дома по ул. Тельнова, 2 упала женщина. Полученные травмы были несовместимы с жизнью, и в результате падения она умерла", – проинформировала пресс-секретарь.

Погибшая – 1970 года рождения. Сейчас полиция выясняет все обстоятельства трагедии.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Донецкой области злоумышленник, убегая, выпрыгнул из окна

Напомним, в результате падения из окна в Киеве погиб 7-летний ребенок.