У Кропивницькому жінка випала з четвертого поверху і загинула
Київ • УНН
КРОПИВНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 13 липня. УНН. Сьогодні внаслідок падіння з четвертого поверху у Кропивницькому загинула жінка. Цю інформацію кореспонденту УНН підтвердила речниця поліції області Віталіна Бевзенко.
"Сьогодні, 13 липня, близько 5:45 із четвертого поверху багатоквартирного будинку по вул. Тельнова, 2 впала жінка. Отримані травми були несумісні з життям, і внаслідок падіння вона померла", - проінформувала речниця.
Загибла – 1970 року народження. Наразі поліція з'ясовує всі обставини трагедії.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: На Донеччині зловмисник, тікаючи, вистрибнув із вікна
Нагадаємо, внаслідок падіння з вікна у Києві загинула 7-річна дитина.