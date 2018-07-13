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У Кропивницькому жінка випала з четвертого поверху і загинула

У Кропивницькому жінка випала з четвертого поверху і загинула

Київ • УНН

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КРОПИВНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 13 липня. УНН. Сьогодні внаслідок падіння з четвертого поверху у Кропивницькому загинула жінка. Цю інформацію кореспонденту УНН підтвердила речниця поліції області Віталіна Бевзенко.

"Сьогодні, 13 липня, близько 5:45 із четвертого поверху багатоквартирного будинку по вул. Тельнова, 2 впала жінка. Отримані травми були несумісні з життям, і внаслідок падіння вона померла", - проінформувала речниця.

Загибла – 1970 року народження. Наразі поліція з'ясовує всі обставини трагедії.

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Нагадаємо, внаслідок падіння з вікна у Києві загинула 7-річна дитина. 

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