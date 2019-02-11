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В Кропивницком зафиксировали третью смерть от гриппа

Киев  •  УНН

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КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 11 февраля. УНН. В Кропивницком на шестой неделе 2019 года зарегистрирован один летальный случай от осложнения гриппа, в то же время эпидемическая ситуация с ОРВИ в Кировоградской области в течение недели была относительно спокойной. Об этом сообщили в областном лабораторном центре, передает УНН.

Показатель заболеваемости в области не превышал эпидпорога (минус 15,3%).

Всего за медицинской помощью по поводу ОРВИ обратилось 3928 жителей области, на 232 человек меньше, чем на предыдущей неделе.

Из общего количества больных 68,2% - дети. Всего госпитализированных - 280.

Зарегистрирован один летальный случай от осложнения гриппа в городе Кропивницкий. Вирусологически подтвержден вирус гриппа типа А (H3N2) Сингапур. Это уже третий летальный случай в области.

С начала эпидсезона в области зарегистрировано 37 случаев гриппа. Все заболевшие не были привиты против гриппа.

В Кировоградской области с начала эпидсезона против гриппа вакцинировано 4073 человека, из них 24,5% детского населения.

Напомним, во Львовской области от гриппа умер уже второй человек.

Как сообщал УНН, на протяжении очередной недели наблюдений - с 28 января по 3 февраля - гриппом и ОРВИ в Украине заболело более 200 тыс. человек, от гриппа умерли двое.

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