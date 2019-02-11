В Кропивницком зафиксировали третью смерть от гриппа
Киев • УНН
КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 11 февраля. УНН. В Кропивницком на шестой неделе 2019 года зарегистрирован один летальный случай от осложнения гриппа, в то же время эпидемическая ситуация с ОРВИ в Кировоградской области в течение недели была относительно спокойной. Об этом сообщили в областном лабораторном центре, передает УНН.
Показатель заболеваемости в области не превышал эпидпорога (минус 15,3%).
Всего за медицинской помощью по поводу ОРВИ обратилось 3928 жителей области, на 232 человек меньше, чем на предыдущей неделе.
Из общего количества больных 68,2% - дети. Всего госпитализированных - 280.
Зарегистрирован один летальный случай от осложнения гриппа в городе Кропивницкий. Вирусологически подтвержден вирус гриппа типа А (H3N2) Сингапур. Это уже третий летальный случай в области.
С начала эпидсезона в области зарегистрировано 37 случаев гриппа. Все заболевшие не были привиты против гриппа.
В Кировоградской области с начала эпидсезона против гриппа вакцинировано 4073 человека, из них 24,5% детского населения.
Напомним, во Львовской области от гриппа умер уже второй человек.
Как сообщал УНН, на протяжении очередной недели наблюдений - с 28 января по 3 февраля - гриппом и ОРВИ в Украине заболело более 200 тыс. человек, от гриппа умерли двое.