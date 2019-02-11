В Кропивницком зафиксировали третью смерть от гриппа

КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 11 февраля. УНН. В Кропивницком на шестой неделе 2019 года зарегистрирован один летальный случай от осложнения гриппа, в то же время эпидемическая ситуация с ОРВИ в Кировоградской области в течение недели была относительно спокойной. Об этом сообщили в областном лабораторном центре, передает УНН.