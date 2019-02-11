У Кропивницькому зафіксували третю смерть від грипу

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КРОПИВНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 11 лютого. УНН. У Кропивницькому на шостому тижні 2019 року зареєстровано один летальний випадок від ускладнення грипу, водночас епідемічна ситуація із ГРВІ на Кіровоградщині протягом тижня була відносно спокійною. Про це повідомили в обласному лабораторному центрі, передає УНН.

Показник захворюваності в області не перевищував епідпорогу (мінус 15,3%).

Всього за медичною допомогою з приводу ГРВІ звернулось 3928 жителів області, що на 232 осіб менше, ніж на попередньому тижні.

Із загальної кількості хворих 68,2% - діти. Всього госпіталізованих – 280.

Зареєстровано один летальний випадок від ускладнення грипу в місті Кропивницький. Вірусологічно підтверджено вірус грипу типу А (H3N2) Сінгапур. Це вже третій летальний випадок в області.

З початку епідсезону в області зареєстровано 37 випадків грипу. Усі захворілі не були щеплені проти грипу.

У Кіровоградській області з початку епідсезону проти грипу вакциновано 4073 особи, з них 24,5 % дитячого населення.

Нагадаємо, у Львівській області від грипу померла вже друга людина.

Як повідомляв УНН, за черговий тиждень спостережень - з 28 січня по 3 лютого - на грип і ГРВІ в Україні захворіло більше 200 тис. людей, від грипу померли двоє.

Українські Національні Новини

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