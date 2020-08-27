В Кропивницком юные каратисты подарили Зеленскому именной черный пояс

“Во время рабочей поездки в Кировоградскую область Президент Украины Владимир Зеленский посетил Областную специализированную детско-юношескую школу олимпийского резерва — 2, которую реконструируют в рамках Национальной программы “Большая стройка”, — говорится в сообщении.

Отмечается, что Главу государства встретила юная спортсменка Арианна Мурженко, которая попала в Книгу рекордов Украины как самая молодая украинка, ставшая чемпионкой мира по традиционному каратэ в программе ката. В прошлом году, когда она получила эту награду, ей было всего 9 лет и 3 месяца.

“Владимир Зеленский посмотрел, как проходят тренировки детей в секции каратэ. После завершения занятия воспитанники школы подарили Президенту диплом почетного первого дана степени мастера и именной черный пояс с вышитым фамилией Главы государства на японском языке и названием вида спорта — традиционное каратэ”, — указано в сообщении.

Сообщается, что сейчас в школе занимается около 600 воспитанников в пяти видах спорта: легкая атлетика, футбол, бокс, бейсбол, софтбол. Здесь работает 31 тренер-преподаватель, четыре из которых являются заслуженными тренерами Украины. В среднем ежегодно в состав национальных сборных команд Украины входят до 60 учеников школы.

“Реконструкция этой специализированной детско-юношеской школы планируют завершить в октябре этого года. Сейчас здание готово на 92%, выполнено работ более чем 52 млн грн. Президенту рассказали, что в школе уже заменили окна, увеличили площадь спортивного зала, приобрели оборудование для кондиционирования и вентиляции помещения. Закуплено покрытие, и после его обустройства можно будет проводить в зимний период тренировки с пяти летних олимпийских видов спорта. Это единственный комплекс в Центральной Украине, который даст такие возможности для подобных тренировок. Следующий шаг — обустройство рядом с комплексом парковой зоны”, — сообщили в пресс-службе.

Напомним, Зеленский показал, как забросил баскетбольный мяч в кольцо в школьном спортзале.