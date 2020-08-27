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У Кропивницькому юні каратисти подарували Зеленському іменний чорний пояс

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 серпня. УНН. Під час робочої поїздки до Кіровоградської області Президент України Володимир Зеленський відвідав заняття вихованців Обласної спеціалізованої дитячо-юнацької школи олімпійського резерву, після якого вихованці школи подарували Президентові диплом почесного першого дану ступеня майстра та іменний чорний пояс. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу Офісу Президента.

У Кропивницькому юні каратисти подарували Зеленському іменний чорний пояс

“Під час робочої поїздки до Кіровоградської області Президент України Володимир Зеленський відвідав Обласну спеціалізовану дитячо-юнацьку школу олімпійського резерву — 2, яку реконструюють у межах Національної програми “Велике будівництво”, — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що главу держави зустріла юна спортсменка Аріанна Мурженко, яка потрапила до Книги рекордів України як наймолодша українка, яка стала чемпіонкою світу з традиційного карате у програмі ката. Торік, коли вона виборола цю нагороду, їй було лише 9 років і 3 місяці.

“Володимир Зеленський подивився, як проходять тренування дітей у секції карате. Після завершення заняття вихованці школи подарували Президентові диплом почесного першого дану ступеня майстра та іменний чорний пояс з вишитим прізвищем Глави держави японською мовою та назвою виду спорту — традиційне карате”, — вказано у повідомленні.

Повідомляється, що наразі у школі займається майже 600 вихованців у п’яти видах спорту: легка атлетика, футбол, бокс, бейсбол, софтбол. Тут працює 31 тренер-викладач, чотири з яких є заслуженими тренерами України. У середньому щороку до складу національних збірних команд України входять до 60 учнів школи.

“Реконструкцію цієї спеціалізованої дитячо-юнацької школи планують завершити у жовтні цього року. Наразі будівля готова на 92%, виконано робіт на понад 52 млн грн. Президентові розповіли, що у школі вже замінили вікна, збільшили площу спортивної зали, придбали обладнання для кондиціювання та вентиляції приміщення. Закуплене покриття, і після його облаштування можна буде проводити у зимовий період тренування з п’яти літніх олімпійських видів спорту. Це єдиний комплекс у Центральній Україні, який дасть такі можливості для подібних тренувань. Наступний крок — облаштування поряд з комплексом паркової зони”, — повідомили у пресслужбі.

Нагадаємо, Зеленський показав, як закинув баскетбольний м’яч у кільце у шкільному спортзалі.

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