В Кропивницкому девушку жестоко избили за замечание
Киев • УНН
КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 4 мая. УНН. В Кропивницкому 22-летняя девушка сделала мужчине замечание за некорректное поведение, за что получила тяжкие телесные повреждения. Об этом корреспонденту УНН стало известно из собственных источников в правоохранительных органах.
Происшествие произошло вечером 1 мая в центре города. Предварительно, мужчина был нетрезв. Он выяснял отношения со своей знакомой. Потерпевшая сделала ему замечание за некорректное поведение. Мужчина ударил девушку кулаком, падая, она ударилась головой о стену, а потом о землю.
Пострадавшую госпитализировали с тяжелыми травмами головы.
Сейчас подозреваемого в преступлении задержали правоохранители.
Как сообщал УНН, задержан мужчина, который обокрал храм в Киеве.