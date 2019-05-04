У Кропивницькому дівчину жорстоко побили через зауваження
Київ • УНН
КРОПИВНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 4 травня. УНН. У Кропивницькому 22-річна дівчина зробила чоловікові зауваження через некоректну поведінку, за що отримала тяжкі тілесні ушкодження. Про це кореспонденту УНН стало відомо з власних джерел у правоохоронних органах.
Подія сталася ввечері 1 травня у центрі міста. Попередньо, чоловік був нетверезим. Він з’ясовував стосунки зі своєю знайомою. Потерпіла зробила йому зауваження через некоректну поведінку. Чоловік ударив дівчину кулаком, падаючи, вона вдарилася головою об стіну, а потім об землю.
Постраждалу госпіталізували з тяжкими травмами голови.
Наразі підозрюваного у злочині затримали правоохоронці.
Як повідомляв УНН, затримано чоловіка, який обікрав храм у Києві.