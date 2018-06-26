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В Кропивницком депутат заявил об избиении

В Кропивницком депутат заявил об избиении

Киев  •  УНН

 • 16366 просмотра

КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 26 июня. УНН. Депутат городского совета Кропивницкого Анатолий Ларин утверждает, что недалеко от офиса, где он осуществляет адвокатскую деятельность, ему угрожали физической расправой, а затем нанесли телесные повреждения в область живота и грудной клетки. Об этом он написал на своей странице в Facebook, передает УНН.

"Также угрожали "сломать ноги", если я буду голосовать на сессии за один из вопросов, который касается граждан нашего города и недавно выносился на комиссию по вопросам архитектуры, строительства, рекламы, регулирования земельных отношений и охраны окружающей среды, и было коллегиально другими членами комиссии роддержано", - говорится в сообщении.

В то же время, кропивничанин Алексей Пашковский, которого депутат обвиняет в избиении, во время сегодняшней пресс-конференции объяснил свою позицию. По его словам, конфликт возник из-за того, что у многоквартирного дома, в котором проживает Пашковский, начали застраивать единственную зеленую зону. Как узнал мужчина, на участке планируют запустить АЗС. Пашковский поехал на встречу с депутатом Лариным, которого давно знает и который входит в состав профильной комиссии горсовета.

Он отметил, что во время разговора депутат "перешел на повышенные тона" и "дернулся". Зная, что в Ларина есть разрешение на ношение оружия, Пашковский "рефлекторно" толкнул его ладонью в живот.

Сейчас делом занимаются правоохранители.

Напомним, пожар в доме нардепа произошел в Херсоне.

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