У Кропивницькому депутат заявив про побиття

"Також погрожували "зламати ноги", якщо я буду голосувати на сесії за одне з питань, яке стосується громадян нашого міста та нещодавно виносилося на комісію з питань архітектури, будівництва, реклами, регулювання земельних відносин та охорони навколишнього середовища, і було колегіально іншими членами комісії підтримано", – йдеться в повідомленні.

Водночас, кропивничанин Олексій Пашковський, якого депутат звинувачує у побитті, під час сьогоднішньої прес-конференції пояснив власну позицію. За його словами, конфлікт виник через те, що біля багатоквартирного будинку, у якому проживає Пашковський, почали забудовувати єдину зелену зону. Як дізнався чоловік, на ділянці планують запустити АЗС. Пашковський поїхав на зустріч з депутатом Ларіним, якого давно знає і який входить до складу профільної комісії міськради.

Він зазначив, що під час розмови депутат "перейшов на підвищені тони" і "смикнувся". Знаючи, що у Ларіна є дозвіл на носіння зброї, Пашковський "рефлекторно" штовхнув його долонею у живіт.

Наразі справою займаються правоохоронці.

Нагадаємо, пожежа в будинку нардепа сталася у Херсоні.