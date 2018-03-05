В Кропивницком из-за снега обрушилась крыша больницы
Киев • УНН
КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 5 марта. УНН. На здании учреждения "Центральная городская больница" в Кропивницком обрушилась крыша пищеблока из-за накопления снега. Об этом во время аппаратного совещания сообщил городской председатель Андрей Райкович, передает корреспондент УНН.
"В Центральной городской больнице обрушилась крыша пищеблока. Необходимо присоединиться к ликвидации последствий и выполнению ремонтных работ. Мы запланировали там выполнения работ в плановом порядке, но не успели, чистить крыши невозможно было", - сказал А.Райкович.
Напомним, 4 марта, в результате осадков и порывов ветра, из-за срабатывания автоматической системы защиты ЛЭП были обесточены 17 населенных пунктов в 5 областях Украины.