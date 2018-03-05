У Кропивницькому через сніг обвалився дах лікарні
Київ • УНН
КРОПИВНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 5 березня. УНН. На будівлі закладу "Центральна міська лікарня" у Кропивницькому обвалився дах харчоблоку через накопичення снігу. Про це під час апаратної наради повідомив міський голова Андрій Райкович, інформує кореспондент УНН.
"В Центральній міській лікарні обвалився дах харчоблоку. Необхідно долучитися до ліквідації наслідків і виконання ремонтних робіт. Ми запланували там виконання робіт у плановому порядку, але не встигли, чистити дахи неможливо було", - сказав А.Райкович.
Нагадаємо, 4 березня, внаслідок опадів та поривів вітру, через спрацювання автоматичної системи захисту ЛЕП було знеструмлено 17 населених пунктів у 5 областях України.