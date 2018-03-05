У Кропивницькому через сніг обвалився дах лікарні

"В Центральній міській лікарні обвалився дах харчоблоку. Необхідно долучитися до ліквідації наслідків і виконання ремонтних робіт. Ми запланували там виконання робіт у плановому порядку, але не встигли, чистити дахи неможливо було", - сказав А.Райкович.

Нагадаємо, 4 березня, внаслідок опадів та поривів вітру, через спрацювання автоматичної системи захисту ЛЕП було знеструмлено 17 населених пунктів у 5 областях України.