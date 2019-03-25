В Кропивницком без тепла остались школы, детсады и почти 60 домов
Киев • УНН
КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 25 марта. УНН. В Кропивницком из-за аварии на тепловых трубопроводах второй очереди КП "Теплоэнергетик" от теплоснабжения отключили микрорайон Коваливка и нижнюю часть центра города. Об этом сообщили в пресс-службе городского совета, передает УНН.
Тепло отключили на улицах Кременчугская, Вокзальная, проспекте Победы, улицах Советская, Чмиленко, Олефиренко, проспекте Винниченко, улицах Шульгиных, Гоголя, Карпы, Преображенская, Большая Перспективная, Островская, Большая Пермская и Чорновола.
Без тепла также временно остались СОШ №№ 4, 20, ДОУ №№ 17, 27, ГПТУ №№ 14, 18, магазин "Сильпо", гостиница "Киев", "Дом быта", Театр кукол, Главпочтамт, Дом народного творчества, областной художественный музей, магазин "Книжный мир", СДЮШОР "Надежда", ДЮЦ, Дом техники, факультет физического воспитания, областная прокуратура, областной суд, магазин "Депот" и областное управление здравоохранения.
Всего без теплоснабжения остаются 80 объектов, из них 58 жилых домов, две школы и два детских сада.
Напомним, в Николаеве около 70 домов снова отключили от отопления.