У Кропивницькому без тепла залишились школи, дитсадки і майже 60 будинків
Київ • УНН
КРОПИВНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 25 березня. УНН. У Кропивницькому через аварію на теплових трубопроводах другої черги КП “Теплоенергетик” від теплопостачання відключили мікрорайон Ковалівка та нижню частину центру міста. Про це поінформували в прес-службі міської ради, передає УНН.
Тепло відключили на вулицях Кременчуцька, Вокзальна, проспекті Перемоги, вулицях Радянська, Чміленка, Олефіренка, проспекті Винниченка, вулицях Шульгіних, Гоголя, Карпи, Преображенська, Велика Перспективна, Острівська, Велика Пермська та Чорновола.
Без тепла також тимчасово залишилися ЗОШ №№ 4, 20, ДНЗ №№ 17, 27, ГПТУ №№ 14, 18, магазин “Сільпо”, готель “Київ”, “Будинок побуту”, Театр ляльок, Головпоштампт, Будинок народної творчості, обласний художній музей, магазин “Книжковий світ”, СДЮШОР “Надія”, ДЮЦ, Будинок техніки, факультет фізичного виховання, обласна прокуратура, обласний суд, магазин “Депот” та обласне управління охорони здоров’я.
Загалом без теплопостачання залишаються 80 об’єктів, з них 58 житлових будинків, дві школи та два дитячі садки.
Нагадаємо, у Миколаєві близько 70 будинків знову відключили від опалення.