В Кривом Роге будут судить волонтера за пытки 14 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 17 апреля. УНН. В Кривом Роге будут судить волонтера за незаконное лишение свободы и пытки 14 человек под видом лечения от алкоголизма. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Днепропетровской области, передает УНН.
"Днепропетровской местной прокуратурой №2 утвержден и направлен в суд обвинительный акт в отношении 30-летнего жителя Кривого Рога - волонтера реабилитационного центра за незаконное лишение свободы 14 человек и пытки (ч.2 ст.146 и ч.2 ст.127 УК Украины)", - говорится в сообщении.
Как отмечается, волонтер, применяя психическое насилие, вместе с другими лицами незаконно удерживал в помещении жилого дома 14 человек под предлогом прохождения последними курса лечения от алкоголизма. Пострадавшие в течение длительного времени были лишены возможности свободно передвигаться и покинуть заведение. При этом, для одного из пострадавших, который нарушил правила пребывания в центре, наказанием стало лишение возможности принимать пищу в течение четырех дней.
Напомним, в Московском районе Харькова разоблачили подпольный реабилитационный центр, где лечили молитвами и психологическим насилием от алкоголизма и наркомании.