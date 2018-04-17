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У Кривому Розі судитимуть волонтера за катування 14 людей

У Кривому Розі судитимуть волонтера за катування 14 людей

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 квітня. УНН. У Кривому Розі судитимуть волонтера за незаконне позбавлення волі та катування 14 людей під виглядом лікування від алкоголізму. Про це повідомляє прес-служба прокуратури Дніпропетровської області, передає УНН.

"Дніпропетровською місцевою прокуратурою №2 затверджено та направлено до суду обвинувальний акт відносно 30-річного мешканця Кривого Рогу – волонтера реабілітаційного центру за незаконне позбавлення волі 14 людей та катування (ч.2 ст.146 та ч.2 ст.127 КК України)", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, волонтер, застосовуючи психічне насильство, разом з іншими особами незаконно утримував в приміщенні житлового будинку 14 людей під приводом проходження останніми курсу лікування від алкоголізму. Потерпілі протягом тривалого часу були позбавлені можливості вільно пересуватись та залишити заклад. При цьому, для одного з потерпілих, який порушив правила перебування у центрі, покаранням стало позбавлення можливості вживати їжу протягом чотирьох днів.

Нагадаємо, у Московському районі Харкова викрили підпільний реабілітаційний центр, де лікували молитвами та психологічним насиллям від алкоголізму і наркоманії.

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