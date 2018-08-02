В Кривом Роге чиновника коммунального предприятия будут судить за избиение журналиста

"Криворожской местной прокуратурой №3 утвержден и направлен в суд обвинительный акт в отношении 44-летнего гражданина за причинение умышленного телесного повреждения и препятствованиние законной профессиональной деятельности журналиста (ч.1 ст.125 и ч.1 ст.171 УК Украины)", - говорится в сообщении.

Отмечено, что в июле этого года обвиняемый, находясь по месту своей работы на должности заместителя начальника одного из отделов КП "Скоростной трамвай", препятствовал осуществлению своей законной профессиональной деятельности журналисту, который выполнял редакционное задание по поводу установления или опровержения факта жестокого обращения с животными на территории этого предприятия.

"Так, используя грубую брань, чиновник требовал покинуть территорию предприятия и нанес журналисту удар в лицо", - уточнили в прокуратуре.

Судебное разбирательство уголовного производства в настоящее время продолжается.

Напомним, в Кривом Роге избили журналиста одного из информационных порталов, который готовил материал о жестоком обращении с животными.