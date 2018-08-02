У Кривому Розі посадовця комунального підприємства судитимуть за побиття журналіста
Київ • УНН
КИЇВ. 2 серпня. УНН. Прокуратура передала до суду обвинувальний акт стосовно посадовця комунального підприємства через побиття журналіста. Про це повідомила прес-служба прокуратури Дніпропетровської області, передає УНН.
"Криворізькою місцевою прокуратурою №3 затверджено та направлено до суду обвинувальний акт стосовно 44-річного громадянина за спричинення умисного тілесного ушкодження та перешкоджання законній професійній діяльності журналіста (ч.1 ст.125 та ч.1 ст.171 КК України)", - йдеться в повідомленні.
Зазначено, що цьогоріч у липні обвинувачений, перебуваючи за місцем своєї роботи на посаді заступника начальника одного з відділів КП "Швидкісний трамвай", перешкоджав здійснювати свою законну професійну діяльність журналісту, який виконував редакційне завдання з приводу встановлення чи спростування факту жорстокого поводження з тваринами на території цього підприємства.
"Так, використовуючи брутальну лайку, посадовець вимагав покинути територію підприємства та завдав журналісту удар в обличчя", - уточнили в прокуратурі.
Судовий розгляд кримінального провадження нині триває.
Нагадаємо, у Кривому Розі побили журналіста одного з інформаційних порталів, який готував матеріал про жорстоке поводження з тваринами.