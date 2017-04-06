В Крыму задержали украинское судно - СМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 6 апреля. УНН. Российскими оккупационными властями в Крыму было задержано рыболовецкое судно "Рыбак Херсон". Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ФСБ, передает УНН.
Отмечается, что судно, которым владеет ООО "БАР - Украина - Одесса", шедшее под флагом Украины.
Пограничный российский сторожевой корабль "Аметист" преследовал украинское судно за будто бы "нарушение государственной границы". Обзорная группа высадилась на борт "Рыбака Херсона", чтобы провести контрольно-проверочные мероприятия.
В ФСБ отметили, что в результате опроса десяти членов команды и капитана (все являются гражданами Украины) установлено, что судно, осуществляя разведку водных биологических ресурсов в открытом море, судно углубилось на "территорию" России почти на 400 метров.
Оккупационные власти привлекла капитана к административной ответственности и назначил штраф в размере 60 000 рублей.
Как сообщал УНН, премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что из-за того, что Крым превращается в мощнейшую военную базу , потенциал которой наращивается и в ядерном направлении, это становится угрозой всему цивилизованному миру.