В Крыму задержали украинское судно - СМИ

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 79953 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 111782 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 170094 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 125133 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 122108 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 115373 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 106230 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107386 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103833 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 160590 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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В Крыму задержали украинское судно - СМИ

В Крыму задержали украинское судно - СМИ

Киев  •  УНН

 • 13906 просмотра

КИЕВ. 6 апреля. УНН. Российскими оккупационными властями в Крыму было задержано рыболовецкое судно "Рыбак Херсон". Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ФСБ, передает УНН.

Отмечается, что судно, которым владеет ООО "БАР - Украина - Одесса", шедшее под флагом Украины.

Пограничный российский сторожевой корабль "Аметист" преследовал украинское судно за будто бы "нарушение государственной границы". Обзорная группа высадилась на борт "Рыбака Херсона", чтобы провести контрольно-проверочные мероприятия.

В ФСБ отметили, что в результате опроса десяти членов команды и капитана (все являются гражданами Украины) установлено, что судно, осуществляя разведку водных биологических ресурсов в открытом море, судно углубилось на "территорию" России почти на 400 метров.

Оккупационные власти привлекла капитана к административной ответственности и назначил штраф в размере 60 000 рублей.

Как сообщал УНН, премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что из-за того, что Крым превращается в мощнейшую военную базу , потенциал которой наращивается и в ядерном направлении, это становится угрозой всему цивилизованному миру.

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