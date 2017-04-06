У Криму затримали українське судно – ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 6 квітня. УНН. Російською окупаційною владою в Криму було затримане риболовецьке судно "Рибак Херсон". Про це повідомляють РІА Новости з посиланням на ФСБ, передає УНН.
Зазначається, що судно, яким володіє ТОВ "БАР - Україна - Одеса", йшло під прапором України.
Прикордонний російський сторожовий корабель "Аметист" переслідував українське судно за начеб-то "порушення державного кордону". Оглядова група висадилася на борт "Рибака Херсона", щоб провести контрольно-перевірочні заходи.
В ФСБ зазначили, що в результаті опитування десяти членів команди і капітана (всі є громадянами України) встановлено, що судно здійснюючи розвідку водних біологічних ресурсів у відкритому морі, судно поглибилося на "територію" Росії майже на 400 метрів.
Окупаційна влада притягнула капітана до адміністративної відповідальності і призначила штраф в розмірі 60 тисяч рублів.
Як повідомляв УНН, прем’єр-міністр України Володимир Гройсман заявив, що через те, що Крим перетворюється на надпотужну військову базу, потенціал якої нарощується і в ядерному напрямку, це стає загрозою всьому цивілізованому світу.