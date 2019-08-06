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В Крыму за уклонение от службы в армии РФ в этом году осуждены 17 человек

В Крыму за уклонение от службы в армии РФ в этом году осуждены 17 человек

Киев  •  УНН

 • 8568 просмотра

КИЕВ. 6 августа. УНН. В оккупированном Крыму в 2019 году за уклонение от службы в армии Российской Федерации были осуждены 17 жителей полуострова. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Крымскую правозащитную группу в Facebook.

По информации правозащитников, всего в нынешнем году было возбуждено 20 уголовных дел по ст. 328 Уголовного кодекса России "за уклонение от военной службы в Вооруженных силах РФ", по 17 из них вынесен приговор, еще 3 - на рассмотрении.

"Только в июле вынесено 5 приговоров по этой статье. Всего таких дел в отношении крымчан, по данным КПГ, открыто не менее 69", - говорится в сообщении.

В Крыму весной 2019 года прошла 9-я призывная кампания, в рамках которой заявлено о призыве 3400 человек (Крым - 2800, Севастополь - 600).

После оккупации в армию РФ призвали около 18900 жителей Крыма, в том числе Севастополя.

Крымская правозащитная группа подчеркнула, что призыв крымчан в армию РФ нарушает нормы международного гуманитарного права.

"Проведение призыва жителей оккупированных территорий в армию государства-оккупанта, а также непрерывная пропаганда на территории Крыма службы в ВС РФ нарушают ст. 51 Конвенции о защите гражданского населения во время войны, а перемещение призванных граждан Украины из оккупированной территории на территорию РФ нарушает ст . 49 этой Конвенции", - заявили правозащитники.

Напомним, в оккупированном Крыму в армию призвали 13,5 тыс. человек с 2015 года.

Украинские Национальные Новости

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