В Крыму за сутки зафиксировано 332 случая заражения коронавирусом
Киев • УНН
КИЕВ. 5 декабря. УНН. В Крыму за сутки – 332 случая заражения коронавирусной инфекцией. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Крымскую правозащитную группу.
Оккупационные власти сообщают о 10 умерших от болезни, вызванной вирусом.
Всего с начала пандемии на полуострове известно о 21269 заразившихся и 459 умерших.
По информации источников правозащитников в системе здравоохранения Крыма, статистика заболеваемости и смертности на полуострове существенно занижена оккупационными властями.
Напомним, за все время пандемии в Украине, по состоянию на 5 декабря, заболели более 801 000 человек, более 412 000 выздоровели, умерло - 13421. Статистика не учитывает временно оккупированные территории.