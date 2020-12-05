В Крыму за сутки зафиксировано 332 случая заражения коронавирусом

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ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
08:59 • 21761 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

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"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
08:31 • 36536 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

Эксклюзив
Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам
07:12 • 54680 просмотра

Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам

Трамп приказал приостановить всю военную помощь Украине - американские СМИ
4 марта, 01:40 • 78547 просмотра

Трамп приказал приостановить всю военную помощь Украине - американские СМИ

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 106334 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
3 марта, 20:50 • 110752 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

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"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
3 марта, 15:41 • 123687 просмотра

"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
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Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

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Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
3 марта, 07:14 • 202105 просмотра

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В Крыму за сутки зафиксировано 332 случая заражения коронавирусом

В Крыму за сутки зафиксировано 332 случая заражения коронавирусом

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 5 декабря. УНН. В Крыму за сутки – 332 случая заражения коронавирусной инфекцией. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Крымскую правозащитную группу.

Оккупационные власти сообщают о 10 умерших от болезни, вызванной вирусом.

Всего с начала пандемии на полуострове известно о 21269 заразившихся и 459 умерших.

По информации источников правозащитников в системе здравоохранения Крыма, статистика заболеваемости и смертности на полуострове существенно занижена оккупационными властями.

Напомним, за все время пандемии в Украине, по состоянию на 5 декабря, заболели более 801 000 человек, более 412 000 выздоровели, умерло - 13421. Статистика не учитывает временно оккупированные территории.

Украинские Национальные Новости

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