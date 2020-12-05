У Криму за добу зафіксовано 332 випадки зараження коронавірусом
Київ • УНН
КИЇВ. 5 грудня. УНН. У Криму за добу - 332 випадки зараження коронавірусною інфекцією. Про це УНН повідомляє з посиланням на Кримську правозахисну групу.
Окупаційна влада повідомляють про 10 померлих від хвороби, викликаної вірусом.
Всього з початку пандемії на півострові відомо про 21269 тих, хто заразилися і 459 померлих.
За інформацією джерел правозахисників в системі охорони здоров'я Криму, статистика захворюваності та смертності на півострові істотно занижена окупаційною владою.
Нагадаємо, за весь час пандемії в Україні, станом на 5 грудня, захворіли понад 801 000 чоловік, більше 412 000 одужали, померло - 13421. Статистика не враховує тимчасово окуповані території.