У Криму за добу зафіксовано 332 випадки зараження коронавірусом

Окупаційна влада повідомляють про 10 померлих від хвороби, викликаної вірусом.

Всього з початку пандемії на півострові відомо про 21269 тих, хто заразилися і 459 померлих.

За інформацією джерел правозахисників в системі охорони здоров'я Криму, статистика захворюваності та смертності на півострові істотно занижена окупаційною владою.

Нагадаємо, за весь час пандемії в Україні, станом на 5 грудня, захворіли понад 801 000 чоловік, більше 412 000 одужали, померло - 13421. Статистика не враховує тимчасово окуповані території.