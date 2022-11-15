В Крыму отмечается постепенное возобновление движения автомобильного транспорта через Керченский мост

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"Во временно оккупированном Крыму отмечается постепенное возобновление движения автомобильного транспорта через Керченский мост. Разрешение на проезд через него имеют водители легковых автомобилей после тщательной проверки. Остальное транспортное сообщение осуществляется через паромные переправы", - информирует Генштаб.

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За прошедшие сутки противник нанес 4 ракетных и 23 авиационных удара, совершил более 70 обстрелов из реактивных систем залпового огня.