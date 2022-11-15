У Криму відзначається поступове відновлення руху автомобільного транспорту через Керченський міст
Київ • УНН
КИЇВ. 15 листопада. УНН. У тимчасово окупованому Криму відзначається поступове відновлення руху автомобільного транспорту через Керченський міст. Про це повідомляє УНН з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.
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"У тимчасово окупованому Криму відзначається поступове відновлення руху автомобільного транспорту через Керченський міст. Дозвіл на проїзд через нього мають водії легкових автомобілів після ретельної перевірки. Решта транспортного сполучення здійснюється через поромні переправи", - інформує Генштаб.
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Протягом минулої доби противник завдав 4 ракетних та 23 авіаційні удари, здійснив понад 70 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.