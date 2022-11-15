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У Криму відзначається поступове відновлення руху автомобільного транспорту через Керченський міст

У Криму відзначається поступове відновлення руху автомобільного транспорту через Керченський міст

Київ • УНН

 • 221649 перегляди

КИЇВ. 15 листопада. УНН. У тимчасово окупованому Криму відзначається поступове відновлення руху автомобільного транспорту через Керченський міст. Про це повідомляє УНН з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

Цитата

"У тимчасово окупованому Криму відзначається поступове відновлення руху автомобільного транспорту через Керченський міст. Дозвіл на проїзд через нього мають водії легкових автомобілів після ретельної перевірки. Решта транспортного сполучення здійснюється через поромні переправи", - інформує Генштаб.

Додамо 

Протягом минулої доби противник завдав 4 ракетних та 23 авіаційні удари, здійснив понад 70 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

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