В Крыму отпустили четырех украинских рыбаков - СМИ

По информации издания, капитан судна сейчас содержится в СИЗО Симферополя, его обвиняют по ч. 3 ст. 256 УК РФ (“Незаконная добыча водных биологических ресурсов, совершенная лицом с использованием своего служебного положения”). Еще четыре члена экипажа с момента задержания украинского судна находились на территории так называемого крымского пограничного управления ФСБ в Балаклаве.

“Да, их выпустили с территории пограничного управления (в Балаклаве), и они сейчас находятся в Севастополе. Уехать (с территории Крыма) они не могут, паспорта им пока не отдают. Они проходят как свидетели по документам, обвинения им не предъявляли”, - рассказал Курбединов.

Как сообщал УНН, 4 мая российские пограничники задержали у побережья аннексированного Крыма “по подозрению в незаконном рыбном промысле” украинское судно “ЯМК-0041”.

На борту находились пять членов экипажа — граждан Украины.

В прошлом месяце задержаны оккупантами в Крыму украинские рыбаки объявили голодовку.

По мнению адвоката украинских рыбаков Эмиля Курбединова, дело моряков “ЯМК-0041”, задержанного у берегов аннексированного Крыма, имеет особый интерес в Украине и России и решится только благодаря "политическому решению на самом высоком уровне".