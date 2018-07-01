Адвокат: справа українських рибалок у Криму залежить від "політичного рішення на найвищому рівні"

Про це повідомив адвокат українських рибалок Еміль Курбедінов.

“Примітно, що українських моряків затримали після арешту російських моряків (керченського судна „Норд“). Кримський і севастопольський омбудсмени проявляють особливий інтерес до цієї справи, постійно цікавляться становищем рибалок: що з ними, як і де. Наскільки я розумію, ця справа зрушить із мертвої точки, як тільки буде ухвалене відповідне політичне рішення на найвищому рівні”, — заявив Курбедінов.

За його словами, кілька днів тому моряків випустили з території прикордонного управління ФСБ в Балаклаві після півторамісячного ув’язнення.

“Звинувачень українцям не пред’явили, проте закордонні паспорти рибалкам не повернули, тому вони практично не можуть покинути межі Севастополя і постійно запрошуються на різні додаткові слідчі заходи”, — додав адвокат.

Як повідомляв УНН, активіста Мемедемінова у Криму помістили до психлікарні.