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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 100270 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 136326 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

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8 марта, 10:25 • 142663 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 19:45 • 180345 просмотра

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7 марта, 17:42 • 156365 просмотра

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Адвокат: дело украинских рыбаков в Крыму зависит от "политического решения на самом высоком уровне"

Адвокат: дело украинских рыбаков в Крыму зависит от "политического решения на самом высоком уровне"

Киев  •  УНН

 • 8747 просмотра

КИЕВ. 1 июля. УНН. Дело моряков украинского судна “ЯМК-0041”, задержанного у берегов аннексированного Крыма, имеет особый интерес в Украине и России, решится оно только благодаря “политическому решению на самом высоком уровне”. Об этом сообщает УНН со ссылкой на “Крым.Реалии”.

Об этом сообщил адвокат украинских рыбаков Эмиль Курбединов.

“Примечательно, что украинских моряков задержали после ареста российских моряков (керченского судна „Норд“). Крымский и севастопольский омбудсмены проявляют особый интерес к этому делу, постоянно интересуются положением рыбаков: что с ними, как и где. Насколько я понимаю, это дело сдвинется с мертвой точки, как только будет принято соответствующее политическое решение на самом высоком уровне”, — заявил Курбединов.

По его словам, несколько дней назад моряков выпустили с территории пограничного управления ФСБ в Балаклаве после полуторамесячного заключения.

“Обвинений украинцам не предъявили, однако загранпаспорта рыбакам не вернули, поэтому они практически не могут покинуть пределы Севастополя и постоянно приглашаются на различные дополнительные следственные мероприятия”, — добавил адвокат.

Как сообщал УНН, активиста Мемедеминова в Крыму поместили в психушку.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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