У Криму відпустили чотирьох українських рибалок - ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 2 липня. УНН. Російські прикордонники відпустили чотирьох членів екіпажу українського риболовецького судна "ЯМК-0041", яких раніше затримали російські прикордонники біля узбережжя окупованого Криму. Про це повідомляє видання ТАСС, посилаючись на адвоката одного з моряків Еміля Курбедінова, передає УНН.
За інформацією видання, капітан судна наразі утримується в СІЗО Сімферополя, його звинувачують за ч. 3 ст. 256 КК РФ (“Незаконний видобуток водних біологічних ресурсів, вчинений особою з використанням свого службового становища”).
Ще чотири члени екіпажу з моменту затримання українського судна перебували на території так званого кримського прикордонного управління ФСБ в Балаклаві.
“Так, їх випустили з території прикордонного управління (в Балаклаві), і вони зараз перебувають в Севастополі. Виїхати (з території Криму) вони не можуть, паспорти їм поки не віддають. Вони проходять як свідки за документами, звинувачення їм не пред’являли”, — розповів виданню Курбедінов.
Як повідомляв УНН, 4 травня російські прикордонники затримали біля узбережжя анексованого Криму “за підозрою в незаконному рибному промислі” українське судно “ЯМК-0041”.
На борту перебували п’ять членів екіпажу — громадян України.
Минулого місяця затримані окупантами в Криму українські рибалки оголосили голодування.
На думку адвоката українських рибалок Еміля Курбедінова, справа моряків “ЯМК-0041”, затриманого біля берегів анексованого Криму, має особливий інтерес в Україні й Росії і вирішиться тільки завдяки “політичному рішенню на найвищому рівні”.