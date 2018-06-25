Затримані окупантами в Криму українські рибалки оголосили голодування

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КИЇВ. 25 червня. УНН. Моряки українського судна "ЯМК-0041", затримані російськими окупантами біля берегів Криму, відмовилися від їжі. Про це повідомив адвокат Едем Семедляев на своїй сторінці в Facebook, передає УНН.

“За словами матері одного з моряків, вони відмовляються приймати їжу і знаходяться у відчаї від невизначеності”, — зазначив захисник.

До затриманих морякам не пускають адвокатів, на скарги окупаційна влада Криму не реагує.

Так, 1 червня Семедляев з колегою адвокатом Еміль Курбедіновим попрямували в Прикордонне управління ФСБ у Балаклаві, де спробували зустрітися з моряками і дізнатися їх стан, тому що на цей час вони вже близько місяця знаходилися в “полоні”. Проте їх не пропустили і не дали зустрітися.

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“Після цього нами були подані скарги на гарячу лінію ФСБ, до Головного прикордонного управління Криму і військової прокуратури. Також ми направили скаргу до Севастопольського гарнізонного суду, скаргу до військової прокуратури і до Слідчого комітету заяву про злочин. До теперішнього часу на жодну скаргу і заяви відповіді немає”, — зазначив адвокат.

За словами Семедляева, стосовно капітана Навіцкого окупаційною владою було порушено кримінальну справу за ч.3 ст. 256 КК РФ (Незаконний видобуток (вилов) водних біологічних ресурсів) і обрано запобіжний захід у вигляді взяття у СІЗО.

Нагадаємо, 4 травня російські прикордонники в Криму затримали українських риболовів. В МЗС України назвали даний випадок “узурпацією РФ суверенних прав України”.

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