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Прокуратура готує нову підозру капітану кримського судна “Норд”

Прокуратура готує нову підозру капітану кримського судна “Норд”

Київ • УНН

 • 20193 перегляди

КИЇВ. 19 червня. УНН. Прокуратура готує нову підозру капітану кримського сейнера “Норд” Володимиру Горбенку. Про це УНН повідомили у прес-службі прокуратури АР Крим.

“Два кримінальних провадження, в яких є капітан судна "Норд", об'єднані в одне і йому буде повідомлено про нову підозру і буде відповідне клопотання про зміну запобіжного заходу”, — сказали у прокуратурі.

Також у прес-службі зазначили, що не дивлячись на те, що Херсонський міський суд відмовився продовжувати Горбенку запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання, застосований до нього раніше запобіжний захід у вигляді застави і зобов'язання повідомляти про місце свого перебування та з'являтися до слідчого залишається незмінним.

Нагадаємо, Херсонський міський суд 8 червня відмовив прокуратурі продовжити ще на 60 діб запобіжний захід у вигляді особистих зобов'язань капітану кримського сейнера “Норд” Горбенку.

Як повідомляв УНН, 10 квітня капітану судна “Норд” висунули другу підозру — у незаконному рибному промислі.

Нагадаємо, 25 березня у частині українських вод Азовського моря корабель морської охорони Держприкордонслужби затримав риболовецьке судно-порушника “Норд” під прапором РФ.

Капітан судна “Норд” і члени суднокоманди надали для перевірки недійсні суднові (вантажні) та паспортні документи, видані органами на тимчасово окупованій території, діяльність яких є незаконною. Наразі на судно “Норд” накладено арешт. Капітану судом було обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення 35 тис. 240 грн застави. 10 квітня капітана було випущено з-під варти під заставу.

Міністерство закордонних справ РФ вручило тимчасовому повіреному в справах України в Росії ноту протесту у зв’язку із затриманням рибальського судна “Норд”, яке Москва вважає своїм.

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