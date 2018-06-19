Суд відмовився продовжувати запобіжний захід капітану "Норд"

"В задоволенні клопотання сторони кримінального провадження №42018010000000070 прокурора групи прокурорів, які здійснюють процесуальне керівництво у кримінальному провадженні прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами СБУ, державної прикордонної та фіскальної служб прокуратури Автономної Республіки Крим молодшого радника юстиції, - відмовити", - йдеться в ухвалі суду.



Варто зазначити, що необхідність продовження запобіжного заходу сторона обвинувачення мотивувала тим, що для повного, всебічного та об'єктивного досудового розслідування даного кримінального провадження необхідно провести ряд слідчих та процесуальних дій. У тому числі - отримати результати проведення судової інженерно-екологічної експертизи, проведення якої доручено експертам Миколаївського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України тощо. Разом із тим прокуратура звертала увагу суду на існуючи ризики, які можуть з'явитися внаслідок дій з боку підозрюваного Горбенка. Серед них – Те, що він може переховуватися від органів досудового розслідування та суду, оскільки постійно проживає на тимчасово окупованій території України АР Крим.



Як повідомляв УНН, 10 квітня капітану судна “Норд” висунули другу підозру — у незаконному рибному промислі.

Нагадаємо, 25 березня у частині українських вод Азовського моря корабель морської охорони Держприкордонслужби затримав риболовецьке судно-порушника “Норд” під прапором РФ.



Капітан судна “Норд” і члени суднокоманди надали для перевірки недійсні суднові (вантажні) та паспортні документи, видані органами на тимчасово окупованій території, діяльність яких є незаконною. Наразі на судно “Норд” накладено арешт. Капітану судом було обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення 35 тис. 240 грн застави. 10 квітня капітана було випущено з-під варти під заставу.



Міністерство закордонних справ РФ вручило тимчасовому повіреному в справах України в Росії ноту протесту у зв’язку із затриманням рибальського судна “Норд”, яке Москва вважає своїм.



