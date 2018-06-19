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Суд отказался продолжать меру пресечения капитану "Норд"

Суд отказался продолжать меру пресечения капитану "Норд"

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 19 июня. УНН. Херсонский городской суд отказал прокуратуре продлить еще на 60 суток меру пресечения в виде личных обязательств капитану крымского сейнера "Норд" Владимиру Горбенко. Соответствующее решение, которое содержится в Государственном реестре судебных решений, принял 8 июня следственный судья указанного суда Дмитрий Гонтарь, передает УНН.

"В удовлетворении ходатайства стороны уголовного производства №42018010000000070 прокурора группы прокуроров, осуществляющих процессуальное руководство в уголовном производстве прокурора отдела надзора за соблюдением законов органами СБУ, государственной пограничной и фискальной служб прокуратуры Автономной Республики Крым младшего советника юстиции, - отказать", - говорится в постановлении суда.

Стоит отметить, что необходимость продления меры пресечения сторона обвинения мотивировала тем, что для полного, всестороннего и объективного досудебного расследования данного уголовного производства необходимо провести ряд следственных и процессуальных действий. В том числе - получить результаты проведения судебной инженерно-экологической экспертизы, проведение которой поручено экспертам Николаевского научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра МВД Украины и др. Вместе с тем прокуратура обращала внимание суда на существующие риски, которые могут возникнуть в результате действий со стороны подозреваемого Горбенко. Среди них - то, что он может скрыться от органов предварительного расследования и суда, поскольку постоянно проживает на временно оккупированной территории Украины АР Крым.

Как сообщал УНН, 10 апреля капитану судна "Норд" выдвинули второе подозрение - в незаконном рыбном промысле.
Напомним, 25 марта в части украинских вод Азовского моря корабль морской охраны Госпогранслужбы задержал рыболовецкое судно-нарушитель "Норд" под флагом РФ.

Капитан судна "Норд" и члены суднокоманды предоставили для проверки недействительны судовые (грузовые) и паспортные документы, выданные органами на временно оккупированной территории, деятельность которых является незаконным. Сейчас на судно "Норд" наложен арест. Капитану судом была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения 35 тыс. 240 грн залога. 10 апреля капитана был выпущен из-под стражи под залог.

Министерство иностранных дел РФ вручило временному поверенному в делах Украины в России ноту протеста в связи с задержанием рыболовного судна "Норд", которое Москва считает своим.

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