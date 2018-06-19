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Прокуратура готовит новую подозрение капитану крымского судна "Норд"

Прокуратура готовит новую подозрение капитану крымского судна "Норд"

Киев  •  УНН

 • 20192 просмотра

КИЕВ. 19 июня. УНН. Прокуратура готовит новое подозрение капитану крымского сейнера "Норд" Владимиру Горбенко. Об этом УНН сообщили в пресс-службе прокуратуры АР Крым.

"Два уголовных производства, в которых есть капитан судна "Норд", объединенные в одно и ему будет сообщено о новом подозрении и будет соответствующее ходатайство об изменении меры пресечения", - сказали в прокуратуре.

Также в пресс-службе отметили, что несмотря на то, что Херсонский городской суд отказался продолжать Горбенко меру пресечения в виде личного обязательства, примененная к нему ранее мера пресечения в виде залога и обязательства сообщать о месте своего пребывания и являться к следователю остается неизменной.

Напомним, Херсонский городской суд 8 июня отказал прокуратуре продлить еще на 60 суток мера пресечения в виде личных обязательств капитану крымского сейнера "Норд" Горбенко.

Как сообщал УНН, 10 апреля капитану судна "Норд" выдвинули второе подозрение - в незаконном рыбном промысле.

Напомним, 25 марта в части украинских вод Азовского моря корабль морской охраны Госпогранслужбы задержал рыболовецкое судно-нарушитель "Норд" под флагом РФ.

Капитан судна "Норд" и члены суднокоманды предоставили для проверки недействительные судовые (грузовые) и паспортные документы, выданные органами на временно оккупированной территории, деятельность которых является незаконной. Сейчас на судно "Норд" наложен арест. Капитану судом была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения 35 тыс. 240 грн залога. 10 апреля капитан был выпущен из-под стражи под залог.

Министерство иностранных дел РФ вручило временному поверенному в делах Украины в России ноту протеста в связи с задержанием рыболовного судна "Норд", которое Москва считает своим.

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