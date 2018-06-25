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Задержанные оккупантами в Крыму украинские рыболовы объявили голодовку

Задержанные оккупантами в Крыму украинские рыболовы объявили голодовку

Киев  •  УНН

 • 9756 просмотра

КИЕВ. 25 июня. УНН. Моряки украинского судна "ЯМК-0041", задержаны российскими оккупантами у берегов Крыма, отказались от еды. Об этом сообщил адвокат Эдем Семедляев на своей странице в Facebook, передает УНН.

“По словам матери одного из моряков, они отказываются принимать пищу и находятся в отчаянии от неопределенности”, — отметил защитник.

К задержанным морякам не пускают адвокатов, на жалобы оккупационная власть Крыма не реагирует.

Так, 1 июня Семедляев с коллегой адвокатом Эмилем Курбединовым направились в Пограничное управление ФСБ в Балаклаве, где попытались встретиться с моряками и узнать их состояние, потому что в настоящее время они уже около месяца находились в “плену”. Однако их не пропустили и не дали встретиться.

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“После этого мы подали жалобы на горячую линию ФСБ, в Главное пограничное управление Крыма и военную прокуратуру. Также мы направили жалобу в Севастопольский гарнизонный суд, жалобу в военную прокуратуру, и в Следственный комитет заявление о преступлении. К настоящему времени ни на одну жалобу и заявление ответа нет”, — отметил адвокат.

По словам Семедляева, в отношении капитана Навицкого оккупационными властями было возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 256 УК РФ (Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов) и избрана мера пресечения в виде заключения в СИЗО.

Напомним, 4 мая российские пограничники в Крыму задержали украинских рыболовов. В МИД Украины назвали данный случай “узурпацией РФ суверенных прав Украины”.

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