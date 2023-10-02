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В Крыму открыли выставку с крадеными экспонатами заповедника "Каменная могила"

Киев • УНН

 • 529016 просмотра

КИЕВ. 2 октября. УНН. В Севастопольском музее “Херсонес Таврический” россияне открыли выставку с ворованными экспонатами. Захватчики привезли в аннексированный Крым археологические ценности из оккупированного ими же украинского заповедника “Каменная могила”, что на Запорожье. О выставке краденого сообщили в Союзе археологов Украины, пишет УНН.

Цитата

“Во временно оккупированном Крыму, на территории заповедника Херсонес Таврический, экспонируют материалы похищенные россиянами из Запорожской области”, — сообщили археологи на странице союза в фейсбуке.

Детали

Согласно информации Союза археологов Украины, речь идет о находках из всемирно известной "Каменной Могилы". Капсульную экспозицию под названием “Дом рыбы” будут показывать до конца этой недели, до 8 октября.

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Справочно

“Каменная могила” — мировая памятник древней культуры в Украине, находящаяся вблизи Мелитополя на Запорожье.

С 2008 года это Национальный историко-археологический заповедник. Ранее украинские власти сообщали, что российские захватчики на территории памятника “Каменная могила” обустроили полигон, и что туда не пускают даже местных.

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