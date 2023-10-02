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У Криму відкрили виставку з краденими експонатами заповідника “Кам’яна могила”

У Криму відкрили виставку з краденими експонатами заповідника “Кам’яна могила”

Київ • УНН

 • 529022 перегляди

КИЇВ. 2 жовтня. УНН. У Севастопольскому музеї “Херсонес Таврійський” росіяни відкрили виставку із краденими експонатами. Загарбники привезли до анексованого Криму археологічні цінності із окупованого ними ж українського заповідника “Кам’яна могила”, що на Запоріжжі. Про виставку краденого повідомили у Спілці археологів України, пише УНН.

Цитата

“В тимчасово окупованому Криму, на території заповідника Херсонес Таврійський, експонують матеріали викрадені росіянами із Запорізької області”, — повідомили археологи на сторінці спілки у фейсбуці.

Деталі

Згідно з інформацією Спілки археологів України, мова йде про знахідки з всесвітньо відомої "Камʼяної Могили". Капсульну експозицію під назвою “Дім риби” показуватимуть до кінця цього тижня, до 8 жовтня.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: російські загарбники посилюють оборону тимчасово окупованого Криму — ЦНС

Довідково

“Кам’яна могила” — світова пам’ятка давньої культури в Україні, що знаходиться поблизу Мелітополя на Запоріжжі.

З 2008 року це Національний історико-археологічний заповідник. Раніше українська влада повідомляла, що російські загарбники на території пам’ятки “Кам’яна могила” облаштували полігон, і що туди не пускають навіть місцевих.

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