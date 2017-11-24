В Крыму в незаконном заключении находится 58 крымских татар - Э. Джапаров

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В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления
11:17 • 81011 просмотра

В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11:14 • 72634 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде
09:37 • 79589 просмотра

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 86608 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 119552 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 115483 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 145164 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 107392 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 108821 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 113365 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

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Дети без ограничений: как в Броварах адаптируют школы и детские сады для особых учеников

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В Крыму в незаконном заключении находится 58 крымских татар - Э. Джапаров

В Крыму в незаконном заключении находится 58 крымских татар - Э. Джапаров

Киев  •  УНН

 • 13550 просмотра

КИЕВ. 24 ноября. УНН. На сегодняшний день в Крыму в незаконном заключении находится 58 крымских татар. Об этом в эфире программы "Право на власть" сказала первый заместитель министра по вопросам информационной политики Эмине Джепарова, сообщает УНН.

"Мы сегодня вырвали из лап Путина - Ильми Умерова и Ахтема Чийгоза. Это победа, на самом деле. Таких заключенных сегодня, на самом деле, 58 в Крыму. Более 100 детей сегодня в Крыму воспитываются без отца. Как давать этому совет - сложнейший процесс. Ведь сегодня Крым является вторичным. Потому что в приоритете является Донбасс, к сожалению. И не только политически, но даже информационно. Мы сегодня говорим, что должно быть формализовано платформа, которая системно, а не спорадически от того как кого-то задержали, поднимает вопрос Крыму. Сегодня должна быть определенная платформа. Сегодня ни одна междуна на организация, не имеет доступа к Крыму. Фактически, государство Украина ограничена в возможностях официально иметь информацию, что там происходит, международных мониторов не допускают ", - сказала она.

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Напомним, Уполномоченный Президента Украины по делам крымскотатарского народа Мустафа Джемилев рассказал, что Россия принудительно меняет демографическую ситуацию в оккупированном Крыму.

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