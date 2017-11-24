В Крыму в незаконном заключении находится 58 крымских татар - Э. Джапаров

"Мы сегодня вырвали из лап Путина - Ильми Умерова и Ахтема Чийгоза. Это победа, на самом деле. Таких заключенных сегодня, на самом деле, 58 в Крыму. Более 100 детей сегодня в Крыму воспитываются без отца. Как давать этому совет - сложнейший процесс. Ведь сегодня Крым является вторичным. Потому что в приоритете является Донбасс, к сожалению. И не только политически, но даже информационно. Мы сегодня говорим, что должно быть формализовано платформа, которая системно, а не спорадически от того как кого-то задержали, поднимает вопрос Крыму. Сегодня должна быть определенная платформа. Сегодня ни одна междуна на организация, не имеет доступа к Крыму. Фактически, государство Украина ограничена в возможностях официально иметь информацию, что там происходит, международных мониторов не допускают ", - сказала она.

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Напомним, Уполномоченный Президента Украины по делам крымскотатарского народа Мустафа Джемилев рассказал, что Россия принудительно меняет демографическую ситуацию в оккупированном Крыму.