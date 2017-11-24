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У Криму в незаконному ув'язненні перебуває 58 кримських татар – Е. Джапарова

У Криму в незаконному ув'язненні перебуває 58 кримських татар – Е. Джапарова

Київ • УНН

 • 13554 перегляди

КИЇВ. 24 листопада. УНН. На сьогоднішній день у Криму в незаконному ув’язненні перебуває 58 кримських татар. Про це в ефірі програми "Право на владу" сказала перший заступник міністра з питань інформаційної політики Еміне Джепарова, повідомляє УНН.

"Ми сьогодні вирвали з лап Путіна – Ільмі Умерова та Ахтема Чийгоза. Це перемога, насправді. Таких в’язнів сьогодні, насправді, 58 в Криму. Більше 100 дітей сьогодні у Криму виховуються без батька. Як давати цьому раду – надскладний процес. Бо сьогодні Крим є вторинним. Тому що у пріоритеті є Донбас, на жаль. І не лише політично, а навіть, інформаційно. Ми сьогодні кажемо, що має бути формалізована платформа , яка системно, а не спорадично від того як когось затримали, піднімає питання Криму. Сьогодні має бути певна платформа. Сьогодні жодна міжнародна організація, не має доступу до Криму. Фактично, держава Україна обмежена у можливостях офіційно мати інформацію, що там відбувається, міжнародних моніторів не допускають", - сказала вона.

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Нагадаємо, Уповноважений Президента України у справах кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв розповів, що Росія примусово змінює демографічну ситуацію в окупованому Криму.

Українські Національні Новини

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