В Крыму прошли обыски у организатора передач политзаключенным в СИЗО
Киев • УНН
КИЕВ. 14 декабря. УНН. В оккупированном Крыму прошли обыски в доме у одного из организаторов передач в СИЗО политзаключенным, крымского татарина Али Османова. Об этом сообщает сообщество "Крымская солидарность" у Facebook, передает УНН.
"По предварительной информации от активистов,.. в Симферополе по ул. Петровская Балка, 102 проходят следственные мероприятия в доме крымского татарина и практикующего мусульманина Османова Али Энверовича, 1985 г.р. Он ранее работал инкассатором вместе с Марленом Мустафаевым, Эмилем Джемаденовым. В 2014 году совершил хадж", - сообщили в сообществе около 6:30 утра.
Как отмечается, в доме у Али Османова - двое малолетних детей, супруга ожидает третьего. Отец Али после двух инфарктов, мать больна.
Со слов активистов, он "уже около 2-х лет занимается организацией передач в СИЗО политзаключённым крымским татарам и ездил в Ростов на судебные процессы".
"Активисты сообщают, что силовики уехали. Али Османова не задержали", - добавили в сообществе.
Напомним, утром 12 декабря российские силовики задержали на въезде в оккупированный Крым жителя поселка Новоалексеевка Херсонской области Эдема Бекирова. Его доставили в здание ФСБ России в Симферополе. 13 декабря "суд" оккупированного Крыма арестовал активиста Бекирова.