Суд окупованого Криму арештував на два місяці активіста Бекірова
Київ • УНН
КИЇВ. 13 грудня. УНН. Кримськотатарського активіста Едема Бекірова, якого затримали російські правоохоронці на в’їзді до окупованого Криму, сьогодні заарештували на два місяці. Про це повідомив голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
“Едему Бекірову обрали запобіжний захід у 2 місяці СІЗО ... Для людини, що перенесла в січні 2018 року складну операцію на серці (4 шунти) і з з’ємним протезом правої ноги, масою супутніх хвороб, в тому числі цукровий діабет, це як вирок до щоденних катувань з метою повільної смерті”, — написав Чубаров.
Нагадаємо, мешканця селища Новоолексіївка Херсонської області Едема Бекірова затримали російські силовики на в’їзді в окупований Крим вранці 12 грудня. Відомо, що він прямував до Криму для відвідування 78-річної матері та родичів. Пізніше його доставили в будівлю ФСБ Росії в Сімферополі.