Суд оккупированного Крыма арестовал на два месяца активиста Бекирова

"Эдему Бекирову избрана мера пресечения в 2 месяца СИЗО ... Для человека, перенесшего в январе 2018 года сложную операцию на сердце (4 шунта) и со съемным протезом правой ноги, массой сопутствующих болезней, в том числе сахарный диабет, это как приговор к ежедневным пыткам с целью медленной смерти", - написал Чубаров.

Напомним, жителя поселка Новоалексеевка Херсонской области Эдема Бекирова задержали российские силовики на въезде в оккупированный Крым утром 12 декабря. Известно, что он направлялся в Крым для посещения 78-летней матери и родственников. Позже его доставили в здание ФСБ России в Симферополе.