Суд оккупированного Крыма арестовал на два месяца активиста Бекирова
Киев • УНН
КИЕВ. 13 декабря. УНН. Крымскотатарского активиста Эдема Бекирова, которого задержали российские правоохранители на въезде в оккупированный Крым, сегодня арестовали на два месяца. Об этом сообщил председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров на своей странице в Facebook, передает УНН.
"Эдему Бекирову избрана мера пресечения в 2 месяца СИЗО ... Для человека, перенесшего в январе 2018 года сложную операцию на сердце (4 шунта) и со съемным протезом правой ноги, массой сопутствующих болезней, в том числе сахарный диабет, это как приговор к ежедневным пыткам с целью медленной смерти", - написал Чубаров.
Напомним, жителя поселка Новоалексеевка Херсонской области Эдема Бекирова задержали российские силовики на въезде в оккупированный Крым утром 12 декабря. Известно, что он направлялся в Крым для посещения 78-летней матери и родственников. Позже его доставили в здание ФСБ России в Симферополе.