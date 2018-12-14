У Криму пройшли обшуки в організатора передач політв'язням у СІЗО
Київ • УНН
КИЇВ. 14 грудня. УНН. В окупованому Криму пройшли обшуки в будинку в одного з організаторів передач в СІЗО політв'язням, кримського татарина Алі Османова. Про це повідомляє спільнота "Кримська солідарність" у Facebook, передає УНН.
"За попередньою інформацією від активістів,.. у Сімферополі по вул. Петровська Балка, 102 проходять слідчі заходи в будинку кримського татарина і практикуючого мусульманина Османова Алі Енверовича, 1985 р.н. Він раніше працював інкасатором разом з Марленом Мустафаєвим, Емілем Джемаденовим. у 2014 році здійснив хадж", - повідомили у спільноті близько 6:30 ранку.
Як наголошується, у будинку в Алі Османова - двоє малолітніх дітей, дружина чекає третю. Батько Алі після двох інфарктів, мати хвора.
За словами активістів, він "уже близько 2-х років займається організацією передач в СІЗО політв'язням кримським татарам і їздив до Ростова на судові процеси".
"Активісти повідомляють, що силовики поїхали. Алі Османова не затримали", - додали у спільноті.
Нагадаємо, вранці 12 грудня російські силовики затримали на в'їзді до окупованого Криму жителя селища Новоолексіївка Херсонської області Едема Бекірова. Його доставили у будівлю ФСБ Росії у Сімферополі. 13 грудня "суд" окупованого Криму заарештував активіста Бекірова.