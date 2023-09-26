В Крыму оккупационный "Совет министров" перевели на удаленную работу - партизаны
Киев • УНН
КИЕВ. 26 сентября. УНН. Во временно оккупированном Крыму так называемый "Совет министров" полуострова перевели на удаленную работу, заявляют представители партизанского движения украинцев и крымских татар "Атеш", пишет УНН.
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"Наши источники из Симферопольской районной оккупационной администрации передают информацию, что 95% сотрудников "совмина" Крыма в Симферополе переведены на удаленную работу. Это касается и многих других органов оккупационной администрации на территории полуострова", - говорится в сообщении в Telegram.
Партизаны отмечают, что оккупанты прекрасно осознают неотвратимость наказания за свои преступления. Множество из них, как сообщается, уже вывозит свои семьи за пределы Крыма.
“Такие действия демонстрируют реальную оценку российской ПВО и возможности удержания Крыма самими оккупантами. Это радикально отличается от их заявлений”, - добавили в "Атеш".
Также добавили, что удары в Крыму будут продолжаться пока последний российский солдат не покинет украинскую территорию.
Дополнение
Во временно оккупированном Крыму к партизанскому движению присоединяется все больше молодежи. Это положительно сказывается на эффективности подпольного сопротивления и некоторые отработки связаны именно с этим.