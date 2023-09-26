У Криму окупаційну "Раду міністрів" перевели на віддалену роботу - партизани

Цитата

"Наші джерела з Сімферопольської районної окупаційної адміністрації передають інформацію, що 95% співробітників "радміну" Криму в Сімферополі переведені на віддалену роботу. Це стосується і багатьох інших органів окупаційної адміністрації на території півострова", - йдеться у повідомленні у Telegram.

Партизани зазначають, що окупанти прекрасно усвідомлюють невідворотність покарання за свої злочини. Безліч із них, як повідомляється, уже вивозить свої сім'ї за межі Криму.

“Такі дії демонструють реальну оцінку російської ППО і можливості утримання Криму самими окупантами. Це радикально відрізняється від їхніх заяв”, - додали в "Атеш".

Також додали, що удари в Криму триватимуть допоки останній російський солдат не покине українську територію.

Доповнення

В тимчасово окупованому Криму до партизанського руху доєднується все більше молоді. Це позитивно позначається на ефективності підпільного спротиву і деякі відпрацювання пов'язані саме з цим.