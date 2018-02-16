В Крыму фигуранта "дела украинских диверсантов" Захтея приговорили к 6,5 годам тюрьмы
Киев • УНН
КИЕВ. 16 февраля. УНН. Подконтрольный Кремлю Верховный суд Крыма приговорил фигуранта "дела украинских диверсантов" Андрея Захтея до 6 лет и 6 месяцев колонии строгого режима и штрафу 220 тыс. руб. (около 105 тыс. грн). Об этом сообщает Крим.Реалии, передает УНН.
Захтея обвинили в преступлениях по ч. 1 ст. 30 - ч. 2 ст. 281 (подготовка к диверсии), ч. 3 ст. 222 (незаконный оборот оружия или боеприпасов), ст. 324 (приобретение и сбыт официальных документов и государственных наград) и ст. 327 (подделка, изготовление или сбыт поддельных документов) Уголовного кодекса России.
14 февраля российский прокурор Светлана Удинська попросила для фигуранта "дела украинских диверсантов" Андрея Захтея семь лет колонии строгого режима.
10 августа 2016 ФСБ России сообщила, что в ночь на 7 августа в Крыму задержали группу "украинских диверсантов", которые якобы готовили теракты на полуострове.
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Российские спецслужбы заявляют, что задержанные Евгений Панов и Андрей Захтей были членами "группы диверсантов", которая якобы планировала совершить теракты на объектах туристической и социальной инфраструктуры полуострова.
Позже Захтей подписал досудебное соглашение со следствием. Одним из условий подписания соглашения со стороны следствия был отказ обвиняемого от адвоката по соглашению.
Власти Украины отрицают российские обвинения в адрес украинцев и назвало их провокацией российских спецслужб.
Другой фигурант этого дела Евгений Панов остается в СИЗО до 9 апреля 2018 года.