У Криму фігуранта "справи українських диверсантів" Захтея засудили до 6,5 років тюрми
Київ • УНН
КИЇВ. 16 лютого. УНН. Підконтрольний Кремлю Верховний суд Криму засудив фігуранта “справи українських диверсантів” Андрія Захтея до 6 років і 6 місяців колонії суворого режиму і штрафу 220 тис. руб. (близько 105 тис. грн). Про це повідомляє Крим.Реалії, передає УНН.
Захтея звинуватили в злочинах за ч. 1 ст. 30 — ч. 2 ст. 281 (підготовка до диверсії), ч. 3 ст. 222 (незаконний оборот зброї або боєприпасів), ст. 324 (придбання і збут офіційних документів і державних нагород) і ст. 327 (підробка, виготовлення або збут підроблених документів) Кримінального кодексу Росії.
14 лютого російський прокурор Світлана Удинська запросила для фігуранта “справи українських диверсантів” Андрія Захтея сім років колонії суворого режиму.
10 серпня 2016 року ФСБ Росії повідомила, що в ніч на 7 серпня в Криму затримали групу “українських диверсантів”, які нібито готували теракти на півострові.
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Російські спецслужби заявляють, що затримані Євген Панов і Андрій Захтей були членами “групи диверсантів”, яка нібито планувала здійснити теракти на об’єктах туристичної та соціальної інфраструктури півострова.
Пізніше Захтей підписав досудову угоду зі слідством. Однією з умов підписання угоди з боку слідства була відмова обвинуваченого від адвоката за угодою.
Влада України заперечує російські звинувачення на адресу українців і назвала їх провокацією російських спецслужб.
Інший фігурант цієї справи Євген Панов залишається в СІЗО до 9 квітня 2018 року.