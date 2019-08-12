В крымской прокуратуре рассказали подробности разоблачения подконтрольной "ворам в законе" банды
Киев • УНН
КИЕВ. 12 августа. УНН. В ходе разоблачения преступной дильности, которую координировали "воры в законе", правоохранители провели около 30 обысков, по результатам которых объявлено о подозрении 4 лицам. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Крыма, передает УНН.
Так, правоохранители провели ряд обысков на территории Херсонской, Запорожской и Одесской областей.
"В ходе проведения обысков, с привлечением спецподразделений СБУ и НП Украина, по месту жительства и пребывания участников преступной деятельности проведено около 30 обысков, по результатам проведения которых, 4 лицам сообщено о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 189, ч. 2 ст. 307 УК Украины", - говорится в сообщении.
Сейчас решается вопрос о применении меры пресечения. Продолжаются первоочередные следственные действия.
По данным следствия, что за счет преступной деятельности, а именно осуществления разноплановых преступлений, был разработан многоканальный механизм сбора средств с целью наполнения так называемого общака. Координировали указанную деятельность и выступали держателями "общака" так называемые воры в законе.
Напомним, крымская полиция пресекла деятельность преступной организации, контролируемой "ворами в законе". Процесс документирования деятельности банды длился почти год.