У кримській прокуратурі розповіли подробиці викриття підконтрольної "злодіям у законі" банди

Так, правоохоронці провели низку обшуків на території Херсонської, Запорізької та Одеської областей.

"В ході проведення обшуків, із залученням спецпідрозділів СБУ та НП України, за місцями проживання та перебування учасників злочинної діяльності проведено близько 30 обшуків, за результатами проведення яких, 4 особам повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 189, ч. 2 ст. 307 КК України", - йдеться в повідомленні.

Зараз вирішується питання щодо застосування запобіжних заходів. Тривають першочергові слідчі дії.

За даними слідства, що за рахунок злочинної діяльності, а саме здійснення різнопланових злочинів, було розроблено багатоканальний механізм збору коштів, з метою наповнення так званого общаку. Координували вказану діяльність та виступали утримувачами "общаку" так звані злодії в законі.

Нагадаємо, кримська поліція припинила діяльність злочинної організації, контрольованої "злодіями у законі". Процес документування діяльності банди тривав майже рік.