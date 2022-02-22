В Кремле заявили, что признали независимость "Л/ДНР" в тех границах, в которых были провозглашены
Киев • УНН
КИЕВ. 22 февраля. УНН. Россия признает "Луганскую и Донецкую народные республики” в тех пределах, в которых “руководство” республик осуществляет свои полномочия. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков, передает УНН.
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"В тех пределах, в которых они себя провозглашали", - заявил Песков.
Детали
Песков уточнил, что признание будет осуществлено в тех пределах, в которых псевдореспублики были провозглашены и существуют.
От дальнейших комментариев он отказался, сказав, что добавить ему нечего.
Кроме того, на вопрос о том, направились ли российские миротворцы на Донбасс, Песков ответил, что ему ничего об этом неизвестно.
Контекст
Украинские власти и западные партнеры последние несколько месяцев обращают внимание на обострение Россией ситуации с безопасностью на Донбассе, наращивание российских сил вдоль границы с Украиной, опасность нового российского вторжения и усиление российской дезинформации.
Беспокойство усилилось, когда 11 февраля Соединенные Штаты заявили, что российское вторжение в Украину может произойти в любое время.
21 февраля президент России Владимир Путин признал "независимость" так называемых "ЛНР" и "ДНР" на востоке Украины.
Указ предусматривает ввод российских войск на территорию Донбасса для "поддержания мира".
Запад призывает Москву отвести войска от украинской границы и грозит масштабными санкциями в случае возможного вторжения. Однако после признания Путиным "Л/ДНР" заговорили о дополнительных ограничительных мерах в отношении РФ.